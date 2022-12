Lyt til artiklen

Ukraine har efter alt at dømme foretaget endnu et angreb inde i Rusland.

Det skulle være sket natten til tirsdag ved byen Klintsy.

Den ligger cirka 45 kilometer fra grænsen til Ukraine, skriver nyhedsbureauet Reuters, men der er ikke mange oplysninger om, hvad der præcist er sket.

Her citeres områdets guvernør, Alexander Bogomaz, dog for at bekræfte, at det russiske missilforsvar skulle have ramt et angribende, ukrainsk missil over byen.

»Missilet blev ødelagt og nogle dele ramte en industriel zone,« siger han.

Det store østeuropæiske medie Nexta citerer dog lokale medier for, at nedslaget skulle være sket på et militært område. Mediet har også en video fra stedet, hvorpå man også kan et stort hul i jorden samt mange militære køretøjer i baggrunden.

Missilangrebet i den sydvestlige lomme af Rusland kommer bare en uge efter, at Ukraine på to dage gennemførte tre angreb på udelukkende militære mål dybt inde i Rusland.

Dengang var målene luftbaser flere hundrede kilometer over grænsen, hvor også fly blev beskadiget.

I den forbindelse sagde Ruslandseksperten Flemming Splidsboel fra Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) om de ukrainske motiver:

»Bagved kan ligge et større ønske om at signalere, at de kan gøre det. Vise, at det her er en rigtig krig og sige til den almindelige russer, at krigen nu er kommet hjem til dig, og at det ikke bare er noget, der kun foregår på tv-skærmene,« lød det fra seniorforskeren.

Nextaoptagelse af krateret fra nedslaget: