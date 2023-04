Lyt til artiklen

Vladlen Tatarskij, der søndag omkom i en eksplosion i Sankt Petersborg, blev kaldt til en scene og hyldet i minutterne inden sin død.

Her modtog han angiveligt en statue for sit arbejde. Og det var i denne statue, at der gemte sig en bombe – som sprængte i minutterne efter.

Det oplyser det russiske indenrigsministerium, skriver flere russiske statsmedier ifølge BBC, Independent og The Guardian.

Sidstnævnte skriver også, at der er i øjeblikket florerer en video på sociale medier, hvor Tatarskij, der var journalist og militærblogger, modtager den føromtalte statue til lyden af klapsalver.

Journalist og militærblogger Vladlen Tatarskij mistede søndag livet i en eksplosion i Sankt Petersborg.

Den hjemmelavede bombe var tilsyneladende fyldt med metalsplinter, siger russisk politi.

»Målet var korrespondent Vladlen Tatarskij,« siger en talsperson for russisk politi.

Eksplosionen fandt sted på en café i den russiske storby Sankt Petersborg, hvor Tatarskij var inviteret som gæstetaler ved et arrangement, skriver BBC.

Indtil videre er Tatarskij den eneste, som er meldt omkommet. Mindst 25 er såret – 19 af disse er indlagt. For nuværende er der ingen oplysninger om, hvem der står bag angrebet.

Den 40-årige Tatarskij, hvis rigtige navn var Maxim Fomin, er kendt for at bakke op om den russiske præsident, Vladimir Putin, og krigen i Ukraine.

Han var blandt de mest fremtrædende russiske militærbloggere, som indimellem også har rettet kritiske kommentarer mod Ruslands såkaldte 'særlige militæroperation' i Ukraine.

Tatarskij var også blandt særligt indbudte gæster ved den ceremoni i Kreml i september sidste år, hvor præsident Putin erklærede fire delvist besatte regioner i Ukraine som en del af Rusland, skriver Reuters.

»Vi vil besejre alle, vi vil dræbe alle, vi vil plyndre alle. Alt vil blive, som vi vil have det,« sagde Tatarskij i et videoklip, der blev offentliggjort i den forbindelse.

Russisk politi har igangsat en omfattende efterforskning af angrebet.

Jørn Holm-Hansen, der er Rusland-ekspert og seniorforsker ved forskningsinstituttet NIBR i Oslo, siger til norske Dagbladet, at angrebet generelt giver frygt i lokalsamfundene i Rusland.

Samtidig kan det medføre en intern debat i landet.

»Det kan også føre til, at nogle russere begynder at miste tilliden til, at myndighederne kan opretholde ro og orden – og til at føre efterretninger, der kan forhindre denne type handlinger,« siger han.

Omvendt vil nogle også bruge angrebet som argument for, at russiske myndighederne har for lidt kontrol, og at der for lidt overvågning af borgere i Rusland.