Nordkorea har i det tidlige morgentimer fredag dansk tid affyret et missil ud over Det Japanske Hav.

Det vides endnu ikke præcist, hvilket type missil der er blevet affyret.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Førstnævnte omtaler det som et 'uspecificeret ballistisk missil', og citerer det sydkoreanske militær for oplysningen.

»Det er det seneste i en regn af opsendelser (af missiler, red.) fra Pyongyang, mens Seoul advarer om, at Kim Jong-un kan være tæt på at udføre endnu en atomprøvesprængning,« lyder beskrivelsen fra AFP.

Der er i øjeblikket ikke andre oplysninger tilgængelige om sagen.

Affyringen kommer blot fire dage efter, at Nordkorea og Sydkorea udvekslede advarselsskud ud for vestkysten midt i øget militær spænding.

Spændingerne mellem de to lande har taget til den seneste tid, hvor Nordkorea under ledelse af Kim Jong-un har gennemført en række artilleri- og rakettester, og de beskrives som værende på det højeste, de har været i årevis.

Nordkoreanerne hævder, at testaffyringerne er sket som et svar på en fælles militærøvelse mellem Sydkorea og USA.

Sydkorea siger omvendt, at det sker for at være forberedt på nordkoreansk aggression.