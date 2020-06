Han poserer foran et privatfly, en Ferrari og en Rolls Royce. Der er også billeder, hvor han er klædt i Louis Vuitton-tøj eller på besøg på lukushoteller.

Ingen tvivl om, at Raymond Abbas - bedre kendt under pseudonymet 'Hushpuppi' er ved muffen og lever et liv på første klasse.

Nigerianerens seneste opslag på Instagram er fra 6. juni og viser en kridhvid Rolls-Royce i Dubai. Af den efterfølgende tekst lader han forstå, at bilen er hans.

To dage senere bliver den verdensberømte instagram-stjernes lejlighed i Dubai bestormet af et SWAT-team fra FBI. Han bliver lagt i håndjern, anholdt og anklaget for omfattende svindel på nettet.

This is the first video of Hushpuppi and Mr Woodbery since their arrest.



Authorities believe that they're part of a ring that has executed a series of scams worth $435.6 millionpic.twitter.com/MpkxtrtsGf — Instablog9ja (@instablog9ja) June 25, 2020

Det skriver flere internationale medier. Blandt dem BBC og The Times.

Hushpuppi har næsten to en halv million følgere på Instagram.

Den 38-årige influencer er angiveligt hovedmanden i en omfattende internetsvindel for den svimlende sum af 350 millioner pund.

Anklagen går på, at han har fuppet ofre over hele verden for at finansiere sit vilde luksusliv.

Dubai Police release video of Hushpuppi's arrest, reveal he and his gang defrauded 1.9 million people. (VIDEO) » https://t.co/MDwDM0c9uL — YabaLeftOnline Media (@yabaleftonline) June 25, 2020

12 andre personer er blevet anholdt i samme sag i en koordineret aktion.

»Den mistænkte angreb oversøiske ofre ved at skabe falske hjemmesider fra velkendte virksomheder og banker med den hensigt at stjæle ofrenes kortinformationerne og derefter hvidvaske pengene,« siger efterforsker fra politiet i Dubai, Jamal al-Jalaf.

Svindlen skulle ifølge politiet være fundet sted i både Europa, Amerika og Nigeria.