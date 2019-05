Newzealandske medier vil ikke viderebringe mulige ekstremistiske ytringer fra den sigtede bag moské-angreb.

Det skal ikke være muligt for den sigtede angrebsmand fra moské-angrebene i Christchurch at komme ud til New Zealands befolkning med ekstremistiske og hadefulde ytringer under den kommende retssag mod ham.

Det har New Zealands fem største medieorganisationer enstemmigt besluttet.

Organisationerne forklarer, at de er bevidste om, at den sigtede angrebsmand muligvis vil forsøge at bruge retssagen til at udbrede sine ekstremistiske holdninger.

Det er den 28-årige australier Brenton Tarrant, der er sigtet for at have dræbt 50 personer og for at have forsøgt at dræbe yderligere 39 personer.

Han skal møde i retten 14. juni. Selve retssagen mod ham vil dog sandsynligvis først begynde i 2020.

Angrebene i Christchurch blev udført 15. marts og vist af den sigtede på en live-udsendelse på Facebook.

De to moskéer, der blev ramt, var Linwood-moskéen og al-Noor-moskéen, og det formodes, at den mistænkte geringsmand var alene om angrebene.

