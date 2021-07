Det var en 30-årig kvinde, der i sidste uge stillede sig ud foran et tog sammen med sin to børn.

Og derfor vurderer svensk politi, at hun med fuldt overlæg tog livet af sig selv og slog børnene ihjel.

Det skriver i hvert fald både Expressen og Aftonbladet, der begge er komme med nye – enslydende – oplysninger om den tragedie, der onsdag formiddag rystede den lille by Tormestorp i Skåne.

Begge medier har fået indsigt i forskellige dokumenter, der belyser et dårligt ægteskab som en mulig årsag til kvindens handling. Det vender vi ttilbage til.

De svenske myndigheder har ikke villet kommentere oplysningerne eller bekræfte, at der er tale om en mor og to børn.

»Vi arbejder med at kortlægge de indblandede personer og forsøger at finde ud, at hvad der ligger bag hændelsen. Vi har været ret tydelige med, at vi ikke vi kommer til at kommunikere mere under den indledende efterforskning. Så tager vi en ny beslutning, når den er afsluttet,« siger politiets talsmand, Robert Loeffel.

Heller ikke de sociale myndigheder vil sige noget.

Indtil videre ligger det derfor kun fast, at de tre afdøde personer var en voksen og to mindreårige, og at der er 'en relation' mellem dem. At politiet arbejder ud fra, at der er begået to mord, og at der ikke er andre end de tre omkomne involveret.

Polisen misstänker: Mamman ställde sina barn framför tåget • Ville skiljas • Ansökte om ensam vårdnadhttps://t.co/BxaY5nLqqC pic.twitter.com/2pbKydu1mb — Aftonbladet (@Aftonbladet) July 12, 2021

Expressen og Aftonbladet tegner tirsdag et billede af, at kvinden skulle have forsøgt at komme ud af ægteskabet med faren til de to børn – som altså ifølge medierne skulle være døde med moren.

Dokumenter viser angiveligt, at hun for nyligt havde ansøgt om fuld forældremyndighed over sine to børn, og at hun op til den skæbnesvangre onsdag boede på et krisecenter. Hun var fraflyttet parrets fælles hjem i maj.

Begge medier skriver videre, at det af dokumenterne videre fremgår, at ægtemanden i flere år har været 'kontrollerende, jaloux og voldelig'.

Kvinden skulle være opvokset i området nær Tormestorp og arbejdede hos Hässleholm Kommune. Nær det sted hvor X 2000-toget fra Malmø ramte de tre personer på skinnerne med 180 kilometer i timen har mange af byens indbyggere lagt blomster, lys, bamser og hilsner for at mindes de tre ofre for togulykken.

Her ligger der også ifølge Expressen et kort fra kvindens kollegaer:

»Vi vil savne dit fine smil, du skønne, frække blik, dig varme hjerte og din utrolige omsorg for dine nærmeste. Lydene er dine hæle forsvundet. Sov godt,« står der.