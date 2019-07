En mand, der mistænkes for en mordbrand i Kyoto, råbte, at han var blevet plagieret, fortæller et vidne.

En mistænkt brandstifter havde tilsyneladende planlagt sit dødelige angreb mod et animationsstudie i Kyoto i Japan torsdag.

Det rapporterer japanske medier fredag.

Branden kostede 33 mennesker livet og er det mest dødelige angreb i Japan i næsten to årtier.

En kvinde, der overværede anholdelsen af den 41-årige mistænkte brandstifter, fortæller til lokale medier, at manden "syntes at være misfornøjet".

- Det lignede, at han blev vred, og han råbte noget med, at han var blevet plagieret, siger den unavngivne kvinde.

Disse oplysninger er ikke bekræftet fra officielt hold.

Flere japanske medier, herunder NHK, rapporterede allerede torsdag, at manden havde råbt "dø", mens han hældte benzin ud på gulvet og satte ild til den tre etager høje bygning torsdag formiddag lokal tid.

33 personer mistede livet i branden, mens andre ti fortsat er i kritisk tilstand, oplyser myndighederne.

Fredag tilbageholdes identiteterne på ofrene stadig.

- Jeg kunne forestille mig, at mange af de døde var i 20'erne, siger 71-årige Kozo Tsujii, mens han lægger blomster ved animationsstudiet Kyoto Animation.

En mand, der ligner den mistænkte, blev torsdag set på en benzinstation med to 20-liters-dunke, rapporterer japanske medier.

Den mistænkte har ifølge NHK ingen forbindelse til Kyoto Animation, og på hans kørekort er der opgivet en adresse i Saitama knap 500 kilometer derfra.

Den mistænkte kom selv til skade i branden og måtte behandles for brandsår i ansigtet og på benene.

Kyoto Animation bliver kaldt KyoAni og blev oprettet i 1981. Studiet er kendt for sine populære animationsserier.

