Flere britiske medier skriver om skænderier i den britiske regering over en aftale med EU om en toldunion.

London. En række britiske ministre overvejer ifølge flere britiske medier herunder The Guardian at trække sig, hvis premierminister Theresa May aftaler med EU, at Storbritannien forbliver i en toldunion med EU på ubestemt tid.

Ifølge The Guardian blev nøgleministre i forhold til Storbritanniens exit fra EU - det såkaldte brexit - orienteret om Mays position torsdag.

Stik imod et ønske fra en række EU-kritiske ministre i hendes regering har hun ikke tænkt sig at kræve en slutdato for, hvornår Storbritannien forlader en toldunion med EU.

Mays plan er at blive i toldunionen med EU, indtil en handelsaftale mellem EU og Storbritannien er på plads. Derved køber parterne sig tid til at nå en aftale, efter Storbritannien er trådt ud.

Mindst tre ministre er ifølge avisen The Telegraph på nippet til at træde ud af regeringen, hvis May vil indgå det kompromis. Det strider med tidligere udtalelser fra May.

Slagsmålet om toldunionen bunder i en uenighed om, hvordan grænsen mellem Irland og Nordirland skal se ud.

EU-landet Irland - og dermed hele EU - kræver, at der ikke kommer en fysisk håndhævelse af grænsen mellem Irland og Nordirland.

Irerne henviser til langfredagsaftalen om fred i Nordirland, hvori der ifølge irerne er en implicit forventning om en gnidningsfri grænse.

Som kompromis har irerne foreslået, at Nordirland separeres fra resten af Storbritannien og grænsen håndhæves i farvandet mellem den britiske ø og den irske.

Det nægter den britiske regering og særligt dens støtteparti, det nordirske parti DUP.

Ifølge BBC kan det være, at der laves en aftale, hvor toldunionen med EU ikke nævnes, men hvor substansen i aftalen er det samme.

Hvorvidt en sådan aftale skal indeholde en slutdato, er spørgsmålet, som ifølge britiske medier får det til at knage og brage i den britiske regering.

Ifølge BBC er udenrigsminister Jeremy Hunt, minister for brexit Dominic Raab og minister for international handel Liam Fox blandt de ministre, som er betænkelige.

De er ifølge BBC både i tvivl om, hvorvidt det er det rigtige træk, men angiveligt også om der er flertal for det i det britiske underhus.

Lederen af Underhuset, Andrea Leadsome, har ifølge BBC også indikeret, at hun vil trække sig, hvis kompromisset indgås.

Ingen af mediernes beretning er blevet bekræftet af de pågældende ministre eller Theresa May.

/ritzau/