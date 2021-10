Et militærfly er styrtet ned i Rusland.

Det skriver de russiske nyhedsbureauer Interfax og Ria.

Flyet er styrtet i den russiske republik Tatarstan centralt i landet og cirka 160 kilometer øst for hovedstaden Moskva.

Ifølge de foreløbige forlydender skal 23 personer være ombord. Af dem skulle 19 have mistet livet. Tre meldes kvæstet.

BREAKING Nineteen people killed and three injured after Russian aircraft crashes https://t.co/6o3Qfm9DSs pic.twitter.com/mJWj9n2fB4 — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) October 10, 2021

»Vi har modtaget informationer fra øjenvidner om flystyrtet. Ifølge de foreløbige oplysninger, var der faldskærmsudspringere om bord på flyet,« siger en talsmand for myndighederne.

Han tilføjer, at redningsmandskab i øjeblikket er i færd med at tjekke oplysningerne.

Flyet var af typen L-410.

I begyndelsen af september fik et andet russisk militærfly af samme type motorstop og nødladede i Sibirien. Dengang mistede fire mennesker livet.

B.T. følger sagen …