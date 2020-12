Der blev angiveligt luftet vidtgående – og dybt kontroversielle – planer under et ophedet møde i Det Hvide Hus fredag.

Ifølge New York Times og CNN gik bølgerne højt under mødet, som havde deltagelse af flere af den afgående præsidents nærmeste medarbejdere.

Unavngivne kilder har fortalt de to Trump-kritiske medier, at deltagerne blandt andet højlydt diskuterede, om der skal indføres undtagelsestilstand og gennemføres et omvalg under militærets kontrol i flere afgørende svingstater – med det formål at få omstødt demokraten Joe Bidens sejr ved præsidentvalget i november.

Tanken om at beslaglægge stemmemaskiner fra delstater, hvor Trump led et knebent nederlag skulle også være blevet vendt på mødet, hvor blandt andre Donald Trumps advokat Rudy Giuliani, den af præsidenten netop benådede general Michael Flynn, Trumps stabschef Mark Meadows og advokaten Sidney Powell deltog.

Michael Flynn – som tidligere har været Trumps nationale sikkerhedsrådgiver – nævnte angiveligt også muligheden for at indføre undtagelsestilstand under et interview med det Trump-venlige medie Newsmax sidste uge.

Det var der imidlertid ikke opbakning til på mødet.

Ifølge New York Times er det uvist, hvordan Donald Trump selv forholder sig til muligheden, men flere andre deltagere ved mødet skulle have skudt tanken om undtagelsestilstand og omvalg i afgørende svingstater fuldstændig ned.

Ikke desto mindre skriver Axios at selv folk i Donald Trumps inderkreds skulle være begyndt at blive bekymrede.

Bekymrede over, hvor langt han vil gå i sin kamp for at omgøre valgresultatet. Den fremtrædende New York Times-journalist Maggie Habermans kilder udtrykker samme bekymring.

»Kilder som er blevet vant til Trumps udbrud i løbet af fire år lyder skræmte over, hvad der er sket i løbet af de sidste par uger, når jeg har talt med dem,« skriver hun på Twitter.

Sources who have gotten used to Trump’s eruptions over four years sound scared by what’s transpired in the past week when I’ve talked to them. https://t.co/oICndCsXIw — Maggie Haberman (@maggieNYT) December 19, 2020

Donald Trump tweeter flere gange dagligt om påstået valgsvindel, og nægter fortsat at anerkende Joe Bidens sejr ved præsidentvalget 3. november.

Demokraten Biden fik syv millioner flere stemmer og sikrede sig markant flere valgmænd end Trump ved valget. Valgmandskollegiet pegede da også på Biden som USA's næste præsident med 306 stemmer mod 232 til Trump.

Donald Trump har stadig ikke fremlagt beviser for, at der er foregået svindel ved valget og har tabt flere søgsmål og stemmeomtællinger.

Joe Biden bliver svoret i ed som USA's 46. præsident 20. januar.