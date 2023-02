Lyt til artiklen

Et lækket dokument fra den russiske regering viser angiveligt planer om at indlemme Hviderusland i den russiske føderation inden 2030.

Det hævder et netværk af graverjournalister fra blandt andet medier som tyske Süddeutsche Zeitung, ukrainske Kyiv Independent, amerikanske Yahoo News og svenske Expressen.

I det lækkede dokument, 'Strategiske mål for Den Russiske Føderation i belarusiske retning' fra efteråret 2021, fremgår det, hvordan den »snigende« annektering skal finde sted.

»Ruslands mål med Hviderusland er det samme som med Ukraine,« siger Michael Carpenter, USAs udsending i Den Europæiske Organisation for Sikkerhed og Samarbejde i Europa:

Den russiske præsident, Vladimir Putin (th.), har for få dage mødtes med den hvirderussiske præsident, Alexander Lukasjenko. Foto: SPUTNIK

»Forskellen er, at man i Hviderusland vil bruge tvang fremfor krig. Det endelige mål er fortsat fuld indlemmelse.«

I dokumentet skulle der være tænkt på de fleste forhold hen over siderne, der er skrevet i et »tørt bureaukratisk sprog«.

I 2030 skal der således eksistere et 'Forenede Stater af Rusland og Hviderusland'.

Det indebærer en »harmonisering« af love i Rusland og Hviderusland, en koordineret forsvars- og udenrigspolitik, et samarbejde for handel og økonomi, en samlet kommando for de to landes militær – alt sammen »prioriteret ud fra russiske interesser«.

Der skal også være en fælles valuta og et fælles told- og skatteområde.

Endelig skal russisk også ifølge planerne fremover være det officielle sprog i Hviderusland, ikke hviderussisk.

Dokumentet indeholder tre tidshorisonter – 2022, 2025 og 2030 – hvor delmål og endelig slutmål skal være gennemført.

Den igangværende krig i Ukraine har dog forstyrret den proces, siger en kilde fra en vestlig efterretningstjeneste med kendskab til dokumentet.

Belarusian President Alexander Lukashenko attends a meeting with his Russian counterpart at the Novo-Ogaryovo state residence, outside Moscow, Russia, 17 February 2023. Belarus fulfills 100 percent of agreements with Russia in the field of defense and security, said President of Belarus Alexander Lukashenko at a meeting with Russian President Vladimir Putin. EPA/VLADIMIR ASTAPKOVICH/SPUTNIK/KREMLIN POOL

»Krigen har bremset implementeringen af ​​planen i strategidokumentet, men den har langt fra stoppet den,« lyder det fra den anonyme kilde:

»Det langsigtede mål om at tage total kontrol over Hviderusland har ikke ændret sig.«

Hviderusland og præsident Alexander Lukasjenko har længe haft et særdeles nært forhold til Rusland og Vladimir Putin – de har mødtes for kun få dage siden.

Og da der udbrød massive demonstrationer efter valget i 2020, blev de kun slået ned med russisk hjælp.

Som den hviderussiske oppositionsleder, Svjatlana Tsikhanowskaja, siger efter at være blevet præsenteret for planerne i det lækkede dokument.

»Hvis det ikke var for Putin, ville Lukasjenko ikke have overlevet. Derfor betaler Lukasjenko nu tilbage med Hvideruslands suverænitet,« siger hun.

Kilder i efterretningstjenester siger dog, at det ikke skulle være med udelt glæde, at man i Hviderusland ser på udsigten til at blive indlemmet i Rusland.