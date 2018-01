En 38-årig mand er blevet anholdt i den italienske hovedstad Rom, efter han angiveligt har udsat et kvinde for et seksuelt overgreb, alt imens hun skulle til at føde.

Det skriver flere italienske aviser, heriblandt La Stampa, La Republicca og Corriere Della Sella.

Ifølge medierne skulle overgrebet være fundet sted nytårsaften på hospitalet Sant'Eugenio i Rom, hvor manden tilsyneladende stjal en sygeplejeuniform for at få adgang til fødeafdelingen. Her gik han ind på den stue, hvor den 43-årige kvinde lå og ventede på en jordemoder.

Manden satte sig angiveligt ved siden af kvinden og rørte hende på låret og kønsorganerne, mens han onanerede og spurgte, om hun var »ok.«

Ifølge de italienske medier fik det kvinden til at skrige, og to sygeplejersker og en læge kom umiddelbart efter ilende til stuen, hvor det lykkedes dem at tilbageholde manden, indtil politiet ankom og anholdt ham.

Under grundlovsforhøret forklarede den 38-årige mand, der er somalisk statsborger, at »kun Gud ved,« hvorfor han gjorde det.

Den 38-årige mand skal for en dommer 10. januar, og hans forsvarer har ifølge de italienske medier bedt om en mentalundersøgelse, før retssagen starter.