Der udspiller sig i disse timer et sandt kaos i kulissen internt i Det Hvide Hus.

Det melder en række amerikanske journalister med kilder tæt på Trump.

En af dem er CNN's Jim Acosta, der længe har ligget i kamp med Donald Trump.

Acosta skriver på Twitter, at der er internt kamp i Det Hvide Hus.

'Der er en kamp om strategien lige nu, siger flere af mine kilde i Det Hvide Hus,' skriver Acosta og uddyber:

'Trump siger til folk, at han vil have en række søgsmål helt frem til december, når valgresultaterne bliver officielt verificeret. Mange omkring Trump mener, det er ovre. Men Trump gør sig klar til kamp, lyder det,' skriver Jim Acosta.

Og han er ikke den eneste.

NBC's Geoff Bennett skriver på Twitter, at 'luften er gået ud af' Trumps kampagne.

'Der er udmattelse og ængstelse for en flere dage lang ventetid på en indrømmelse af nederlag, som måske aldrig kommer,' skriver Bennett.

Han beskriver også, at mange i Trump-lejren er bekymrede for, at de mange søgsmål ikke vil bære frugt for Trump-lejren.