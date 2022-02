De russiske tropper har i næsten et døgn stået ved kanten til den ukrainske hovedstad, Kiev. Men nu skal de være rykket ind i byens nordlige distrikt.

Kampen om Kiev er gået i gang.

Det er det franske nyhedsbureau AFP, der er kommet med den dystre melding.

»Der er kampe i det nordlige distrikt i Kiev by,« lyder det helt kort i et tweet klokken 08.50.

Allerede torsdag stod russiske tropper ved Anatov-lufthavnen i Hostomel lige nordvest for Kiev.

Her har der sidenhen været hårde kampe om at indtage lufthavnen, som er strategisk vigtig for at kunne sætte tropper ind.

Herfra har man blandt andet kunnet se videoer af helikoptere, der flyver mod lufthavnen i går i kamp.

Samtidig har CNN berettet direkte fra lufthavnen, hvor der var aktive kampe i gang mellem russiske og ukrainske styrker.

Men nu går meldingerne på, at de russiske styrker skal være trængt ind i selve Kiev by.

I den forbindelse har det ukrainske forsvarsministerium været ude og advare mod, at russiske tropper kan have forklædt sig som ukrainske soldater og køre i ukrainske militærkøretøjer, som de har erobret.

