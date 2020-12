Der har været et stort gennembrud i forhandlingerne om en brexit-aftale mellem Storbritannien og EU.

Gennembruddet er sket på fiskeri-fronten, hvor de to parter angiveligt er ved at lægge sidste hånd på en aftale, som fastslår, hvilke vilkår der kommer til at gælde for europæiske fiskere i britisk farevand.

Det erfarer flere britiske medier heriblandt Sky News og The Guardian.

Meldingen kommer ovenpå en dag, hvor forlydningerne har gået på, at det har båret mod no deal – altså at partierne ikke kunne blive enig.

»Men her kort før midnat ser det ud til, at der er kommet et stort gennembrud på fiskeriområdet, som har været en af de områder, der har stejlet indtil nu, og hvor man ikke har kunnet blive enige,« siger B.T.'s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, som befinder sig i London, hvor han følger forhandlingerne.

»Det betyder formentligt, at der er kommet en aftale i land, som både tilgodeser britiske krav om suverænitet i forhold til kystområder, men samtidig også europæiske krav om at kunne fiske i britisk farvand i fremtiden.«

Gennembruddet kan det potentielt også være gode nyheder for danske fiskere.

