Antallet af nye smittetilfælde i Japan falder, og regeringen ventes at ophæve restriktioner i dele af landet.

Japan ventes torsdag at ophæve en undtagelsestilstand, som blev indført for en måned siden, for store dele af landet. Dog ikke for Tokyo-området. Det skriver Reuters.

Ministeren med ansvaret for håndteringen af virussituationen, Yasutoshi Nishimura, siger, at det daglige antal af smittetilfælde nu er lavere end niveauet i midten af marts, da smittespredning for alvor begyndte at tage fart i Japan.

Premierminister Shinzo Abe har indkaldt til et pressemøde torsdag formiddag dansk tid. Ifølge lokale medier ventes han at meddele, at undtagelsestilstanden ophæves for 39 af Japans 47 præfekturer, men ikke for hovedstaden Tokyo.

Den seneste måned er befolkningen blevet opfordret til at reducere antallet af møder med andre personer med 80 procent. Opfordringen til at indsnævre sin omgangskreds kom som led i at dæmpe smitten og mindske presset på sundhedsvæsnet.

Regeringen har tidligere sagt, at den ville revurdere situationen i midten af maj. Denne uge meddelte den et fald på 20 procent i antallet af indlagte Covid-19-patienter i de ni dage frem til 7. maj.

Shinzo Abe forsøger som andre ledere i verden at afbalancere hensynet til økonomien og behovet for at få kontrol over virusset.

Skal Japans økonomi i fuld gang igen, er det dog afgørende, at normale forhold også gælder Tokyo.

De 39 præfekturer, som får lempet restriktionerne, står for 54 procent af Japans samlede befolkning på cirka 127 millioner. Tokyo står for omkring en tredjedel af økonomien.

- Tokyo er hjertet i Japans økonomi. Det er som at køre i en bil med tre hjul, siger Jesper Koll, direktør for finansfirmaet WisdomTree Japan, om effekten af de fortsatte restriktioner i hovedstaden.

Japan har registreret 696 virusdødsfald, når der ses bort fra dødsfald på et krydstogtskib, der blev sat i karantæne med besætning og passagerer i havnen i Yokohama.

/ritzau/Reuters