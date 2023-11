Det tragiske terrorangreb på Israel kunne muligvis være undgået. Israel havde nemlig efterretninger, der pegede på, hvad der var ved at ske.

Men de blev slået hen som 'imaginære scenarier' af en højtstående officer i den israelske efterretningstjeneste, lyder de nye anklager.

Siden terrororganisationen Hamas 7. oktober angreb Israel, har diskussionen raset.

At Hamas kunne gå ind fra Gaza, dræbe mere end 1200 hovedsageligt civile og tage mere end 200 gidsler har været en reel ydmygelse for landets ellers berømmede efterretningstjenester.

Og derfor bliver der ledt efter forklaringer på, hvordan det kunne ske.

En af de forklaringer tyder på at være, at der i dele af det israelske efterretningsvæsen rent faktisk var viden om, hvad Hamas trænede med henblik på.

Det kan såvel Financial Times som det israelske medie KAN beskrive med henvisning til flere kilder.

Inden det fatale Hamas-angreb 7. oktober havde enheder i det israelske forsvar, der fra deres poster ved grænsen til Gaza observerer og analyserer et livefeed konstant, lagt mærke til en særlig slags aktivitet.

Mange af folkene i enheden kunne i dagene og ugerne op til terrorangrebet se en stigende aktivitet fra Hamas.

Ifølge de to medier blev der blandt andet trænet i at sprænge en række israelske grænseposter til Gazastriben i stykker, der blev trænet i at indtage kibbutzer, som det var tilfældet ved angrebet, hvor en række personer blev udsat for voldsomme overgreb og blev slået ihjel.

Desuden beskrives det, hvordan Hamas-terrorister trænede i at tage gidsler, som det var tilfældet med mere end 200 personer i alle aldre ved angrebet 7. oktober.

Der blev sågar skrevet en mindre rapport om den øgede mængde træning, som Hamas havde indledt.

Israelske sikkerhedsstyrker udenfor en kibbutz i det sydlige Israel. Her blev flere civile dræbt af Hamas. Foto: Ohad Zwigenberg/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Israelske sikkerhedsstyrker udenfor en kibbutz i det sydlige Israel. Her blev flere civile dræbt af Hamas. Foto: Ohad Zwigenberg/AP/Ritzau Scanpix

Det skyldtes, at de israelske tropper så en af Hamas' topkommandører overvære den specifikke træning, skriver Financial Times med henvisning til en kilde med kendskab til sagen.

Rapporten om Hamas' træningoperationer blev dog ifølge både Financial Times og KAN affejet af en topofficer i Israels militære efterretningstjeneste, da den blev anset for at beskrive 'imaginære scenarier'.

En del af forklaringen på, hvorfor rapporten blev affejet, lyder, at man i den israelske efterretningstop ganske enkelt ikke troede på, at Hamas kunne finde på at udføre et angreb som det, der blev beskrevet.

Men netop det, Hamas blev observeret træne, var det, der i store træk fandt sted 7. oktober.

Siden har Israel bombet og indledt en krig mod Hamas i Gazastriben.

Ifølge de palæstinensiske sundhedsmyndigheder i Gaza, har mindst 13.000 personer mistet livet som følge af krigen.