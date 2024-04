Israel har trukket alle sine landstyrker undtagen én brigade ud af det sydlige Gaza.

Det oplyser en talsperson for militæret ifølge Reuters.

Også medierne Times of Israel, Haaretz og Sky News beretter det samme.

Avisen The Jerusalem Post skriver, at der er tale om tre brigader, som er trukket ud af Gazastriben natten til søndag.

Avisen henviser til oplysninger fra en miltær radiostation.

Nahal-brigaden bliver angiveligt i Gaza for at hindre indbyggerne i at vende tilbage til den nordlige del af Gazastriben.

Den seneste tid har der planer om, at Israel ville gennemføre en landoffensiv i Rafah, det sydlige Gaza.

Israel har ment, at millitante fra Hamas gemmer sig i byen. Omvendt er det også et sted, hvor tusindvis af civile har evakueret til.

Derfor har lande som USA, Storbritannien og Australien udtrykt bekymring over en landoffensiv.

USA's præsident Joe Biden har sågar bønfaldt Israel om at aflyse landoffensiven.

Opdateres...