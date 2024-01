Han er berygtet for at være et incestmonster, der holdt sin egen datter indespærret i en kælder i mere end to årtier.

Nu skal han efter sigende være blevet set drikke kaffe på en café ude i friheden.

Det skriver en række medier som Daily Mail, The Mirror og Metro, som citerer lokale østrigske medier for oplysningerne.

Meldingerne kommer i kølvandet på, at den østrigske incestforbryder Josef Fritzl snart kan søge om prøveløsladelse.

Her ses Josef Fritzl i 2009. Foto: Helmut Fohringer/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Josef Fritzl i 2009. Foto: Helmut Fohringer/AFP/Ritzau Scanpix

Fritzl – der er en af de mest berygtede forbrydere – blev idømt livsvarigt fængsel i 2009 for at have holdt sin datter Elisabeth fanget i 24 år og fået syv børn med hende.

De uhyggelige forbrydelser blev først opdaget, da det ældste af børnene blev syg og kom på hospitalet i 2008.

Hendes mor smuglede et brev med den syge datter – og det så hospitalet, som kontaktede politiet.

Sagen skabte rystelser og kvalme både i hjemlandet og i resten af verden, som fulgte med, da dommen dengang faldt den 19. marts 2009.

Det er nu snart 15 år siden, og ifølge østrigsk lov kan man normalt søge om prøveløsladelse efter netop 15 år.

Det er tidligere kommet frem, at den i dag 88-årige Josef Fritzl, som siden har skiftet navn til Josef Mayrhof, ifølge en psykiatrisk rapport ikke længere anses for at være trussel mod offentligheden.

Derudover er der også meldinger om, at han skulle lide af demens, og hans forsvarer skal have anmodet retten om, at Fritzl overføres til et plejehjem.

Nu er der så angiveligt meldinger om, at Josef Fritzl skal være set ude i offentligheden.

Blandt andet skriver lokale medier ifølge Expressen, at han skal være blevet set på cafe i nærheden af sit fængsel i Krems an der Donau – tilsyneladende som en slags forberedelse til sin prøveløsladelse.

»Det er sandt. Flere mennesker, som jeg har fuld tillid til, har fortalt mig, at de har set ham,« siger en redaktør på Bezirksblatt, som har arbejdet med sagen i mange år, ifølge Expressen:

»Jeg har fået disse oplysninger fra flere pålidelige kilder – uafhængigt af hinanden.«

De østrigske myndigheder har dog ikke udtalt sig om sagen, og det er dermed ikke bekræftet.

Til det østrigske medie OE24 afviser Fritzls advokat, Astrid Wagner, det dog, da hun anser det som værende helt umuligt:

»Jeg ville vide det,« citeres hun for at sige.

Ifølge Metro er det normal praksis i Østrig at lade langtidsfanger komme ud på overvågede korte ture op til en løsladelse for at få dem til at vænne sig til verden udenfor.

Den dag i dag lever Elizabeth og hendes børn under andre identiteter et sted i Østrig.