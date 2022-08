Lyt til artiklen

En datter til en af Vladimir Putins nærmeste allierede skal angiveligt være blevet dræbt i et angreb nær den russiske hovedstad, Moskva.

Det skal efter sigende være sket, efter Darya Duginas bil eksploderede, mens hun kørte hjem.

Det skriver en række internationale medier – herunder BBC og CNN – på baggrund af meldinger i russiske medier.

Hendes far er den russiske filosof Alexander Dugin, der også omtales som 'Putins hjerne'.

Ifølge de russiske statsmedier formodes han at have været det tilsigtede mål for angrebet, der ifølge meldingerne skal have kostet hans datter livet.

Dugin er ifølge BBC en fremtrædende ultranationalistisk ideolog, som menes at være tæt på den russiske præsident.

Til det russiske medie TASS fortæller Andrei Krasnov – der er leder af den sociale bevægelse Russky Gorizont (Russisk Horisont, red.) og er en personlig bekendt af Darya Duginas familie – at hun blev dræbt, da hendes bil brød i brand efter en eksplosion, efter hun var drejet ud på Mozhaiskoye-motorvejen.

»Flammerne opslugte det fuldstændigt,« hævder Krasnov ifølge CNN over for TASS.

Ifølge Krasnov tilhørte den bil, som 30-årige Darya Dugina kørte i, hendes far.

De russiske politimyndigheder skal over for TASS have bekræftet, at en kvindelig bilist er omkommet, efter en bil eksploderede, men derudover har man ikke givet yderligere detaljer om sagen.

Ingen andre russiske myndigheder har kommenteret sagen, oplyser BBC.

Darya Dugina er kendt som en fremtrædende journalist, der højlydt støttede invasionen af Ukraine.

B.T. følger sagen.