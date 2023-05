Ron DeSantis USAs præsident 2024.

Det er formentlig den tekst en hel masse skilte, bannere og reklamer kommer til at lyde efter onsdag aften.

For flere store amerikanske medier skriver tirsdag aften, at Floridas republikanske guvernør Ron DeSantis vil annoncere, at han stiller op som præsidentkandidat under en begivenhed med Twitters ejer Elon Musk.

De amerikanske medier har ikke navngivne kilder på, men de fortæller, at Musk og DeSantis vil være hovednavnene for en begivenhed på Twitter Spaces, webstedets platform for lydchat.

Begivenheden vil blive modereret af David Sacks, en techiværksætter, som er en Musk-betroet og DeSantis-tilhænger.

Samme aften udgiver DeSantis-kampagnen en lanceringsvideo, og DeSantis vil begynde at besøge flere stater efter Memorial Day, som er i slutningen af maj.

Ifølge B.T.s USA-ekspert Jacob Heinel Jensen, så er der ikke nogen tvivl.

Donald Trump har fået sig en trussel.

»Det er klart DeSantis, der er den største trussel mod Trump. Men man må bare sige, at han de sidste måneder er blevet en mindre trussel. Trump er stadig kongen i partiet, og anholdelsen i New York gjorde paradoksalt nok, at Trump øgede sit forspring over DeSantis.«

»DeSantis’ politik minder på mange måder om Trumps. De nærer begge et stort had til det gamle republikanske parti, som Bush og Romney tegnede før 2016. DeSantis er virkelig hardcore, når det kommer til konservative mærkesager. Han har erklæret krig mod woke-bevægelsen i Florida, og den kamp vil han uden tvivl tage med sig som kandidat.«

Foto: Gaelen Morse/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Gaelen Morse/Reuters/Ritzau Scanpix

Men selvom Ron DeSantis ikke nødvendigvis er den trussel, som han har været, så er han i den grad et frisk pust i 'de gamle hvide mænds republikanske klub'.

»Man må trods alt sige, at DeSantis virker som et friskt pust i en valgkamp med meget gamle mænd. DeSantis er blot 44. Trump forsøger selvfølgelig at udstille DeSantis som for uerfaren, men jeg tror, at alderen er en fordel for DeSantis. Amerikanerne er dødtrætte af både Trump og Biden,« siger Jacob Heinel og fortsætter:

»Derfor bliver det også vanvittigt interessant at se udviklingen, når DeSantis kommer på banen. Jeg vil godt lige minde om, at alle også troede, at Hillary Clinton ville bliver demokraternes kandidat i sommeren 2007. I begyndelsen af valgåret 2008 stod det klart, at det friske pust – Obama vandt normeringen som demokraternes kandidat. Så alt kan altså ske på dette tidlige tidspunkt.«

Det kan godt være, at Ron DeSantis er det friske pust, men der er stadig en ting, der tynger ham i forhold til kampen mod Donald Trump.

Derfor har han en stor opgave foran sig nu.

»Problemet for DeSantis er måske bare, at hans politik minder om Trumps, og der er Trump jo mere den rene vare. DeSantis skal adskille sig mere fra Trump – samtidig med at han skal stå med åbne arme over for Trumps vælgere – MAGA-bevægelsen. Det er en meget svær øvelse for DeSantis.«

»Men han er klart Trumps største konkurrent,« slutter Jacob Heinel af med.

Forholdet mellem Musk og DeSantis kan være et betydeligt løft for DeSantis i præsidentræset, mener de amerikanske medier. Men det kan også vise sig at være en byrde, hvis DeSantis holdninger bliver overrendt af magnatens mange kontroversielle kommentarer.

Lanceringen vil knytte milliardær teknologimogulen tæt sammen med en af det republikanske partis kommende store stjerner.

Musk har været en beundrer af DeSantis, som også jævnligt irettesætter virksomhedsmedierne. Sidste år sagde Musk, at han ville støtte guvernøren, hvis han skulle stille op til præsidentvalget.