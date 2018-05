Fredag vil politiet i Manhattan anholde Harvey Weinstein og rejse anklager mod ham, erfarer flere medier.

New York. Filmproducenten Harvey Weinstein vil fredag blev anholdt og præsenteret for anklager for seksuelle overgreb. Det erfarer NBC, New York Times og New York Daily News.

Alle tre medier citerer anonyme kilder, der enten tilhører myndighederne i New York eller "har kendskab til sagen".

Ifølge kilderne vil Weinstein selv overgive sig til politiet i New York.

Anklagerne vil omhandle seksuelle overgreb, skriver New York Daily News.

I efteråret sidste år stod flere kvinder frem og anklagede Harvey Weinstein for voldtægt, seksuelle overgreb eller chikane. Blandt kvinderne er skuespillerinderne Angelina Jolie og Gwyneth Paltrow.

Ifølge AP har over 70 kvinder i medierne rejst anklager mod Harvey Weinstein.

Weinstein blev senere fyret fra sit eget produktionsselskab.

Debatten om seksuelle krænkelser og overgreb tog siden fart og bredte sig til resten af verden. På de sociale medier er den særligt kendt under hashtagget #MeToo.

Der kører ifølge nyhedsbureauet AP efterforskninger af sager mod Weinstein i London, Los Angeles, på føderalt niveau i USA samt altså i New York.

Sagen på Manhattan i New York omhandler ifølge nyhedsbureauet Reuters som minimum anklager fra en kvinde ved navn Lucia Evans. Hun hævder, at Weinstein i 2004 tvang hende til at give ham oralsex.

Weinstein har nægtet at have tvunget nogen kvinder til at have sex med ham.

Reuters har talt med Weinsteins forsvarsadvokat, Benjamin Brafman, der ikke ønsker at udtale sig.

Derudover har nyhedsbureauet talt med politiet i New York og anklagemyndigheden på Manhattan. Ingen af de to myndigheder ønsker at udtale sig.

/ritzau/