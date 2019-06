En række falske historier om blandt andet om et planlagt attentat på Boris Johnson, der i dag er favorit til at blive den næste premierminister, blev plantet af et formodet russisk spionnetværk.

Det viser undersøgelser foretaget af eksperter i Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab, som arbejder for at identificere og øge kendskabet til misinformation i offentligheden og i medierne.

Det skriver en række britiske medier, blandt andre The Guardian.

Opdateres..

/ritzau/