Flere personer skulle angiveligt være blevet ramt af skud i byen Dayton i den amerikanske delstat Ohio.

Ifølge det lokale medie Dayton Daily News er gerningsmanden blevet skudt, men det er endnu ikke bekræftet.

Det vides endnu ikke, hvor mange personer der er ramt, ligesom det heller ikke vides, om der er døde iblandt ofrene.

Det norke medie VG har været i kontakt med politiet i Dayton. Her er meldingen, at de for nuværende ikke har tid til at kommentere sagen.

Opdateres...