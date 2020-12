Det skriver tysk politi på Twitter ifølge norske Dagbladet.

Der er tale om flere mennesker, der er såret efter at være blevet ramt af en bil på en gågade i den tyske by Trier i delstaten Rheinland-Pfalz.

»Undgå at opholde dig i området. Politiet er på stedet sammen med andet beredskab,« skriver politiet.

Ifølge det offentlige tv-selskab SWR oplyser politiet, at føreren af ​​bilen er blevet anholdt. Vidner fortæller kanalen, at bilen skal have holdt en høj hastighed.

Samtidigt meddeler SWR, at to personer er afgået ved døden efter at påkørslen.

