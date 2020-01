En stribe tyske medier melder, at flere personer er blevet dræbt og såret i den tyske by Rot am See.

De mange dødsfald skal være sket som konsekvens af et skyderi i byen.

På Twitter skriver politiet i Aalen, hvor Rot am See ligger, at de er i gang med en 'større politiindsats i Root am See, hvor der har været skud'.

Yderligere skriver politiet, at flere personer meldes dræbt og sårede.

Umiddelbart meldes det også, at en formodet gerningsmand er anholdt. Samtidig oplyser politiet, at de ikke mistænker, at andre gerningsmænd er på fri fod.

Hos tyske medier som Bild meldes det, at seks personer skal have mistet livet.

Endnu er det sparsomt med oplysninger om, hvad der præcis er sket.

B.T. følger sagen.