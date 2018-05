Fredag har der været et skoleskyderi på en high school i Texas i USA. Flere er døde og andre sårede.

Der er fredag eftermiddag dansk tid kommet meldinger om skud på Santa Fe High School, som ligger tæt på Houston i Texas.



Ifølge Houston Chronicle og CNN melder politiet om flere døde og sårede, men antallet er endnu ukendt.



Skolens viceinspektør oplyser, at en bevæbnet person er blevet anholdt, det skriver nyhedsbureaet AP.

Et øjenvidne fortæller til CNN, at en bevæbnet mand gik ind i et klasselokale og skød med, hvad der angiveligt lignte, et haglgevær. Vidnet så en pige blive ramt af skud i sit ene ben.

Aktiverede brandalarmen og skød

CNN har talt med Myles Kanipes, sønnen til skolens fodboldtræner, som fortæller, at hans far er igang med at hjælpe børn ud af skolen og i sikkerhed.



»Han er uskadt, men han sagde, at det er sindssygt (lige nu), men at han ville ringe til mig så snart, han har fundet ud af mere. Alt jeg ved er, at nogen aktiverede brandalarmen, og da alle kom ud af klasseværelserne begyndte nogen at skyde. Hans sekretær var den første, som hørte skuddene, gerningsmanden var i kunstklassen,« siger Myles Kanipes.

​Elev løb for livet

En 14-årig elev ved navn Angelica Martinez forklarer, hvordan dagen forløb, inden de lige pludselig skulle flygte for deres liv.



»Det var bare en normal skoledag. Vi lavede allesammen vores ksolearbejde i første lektion. Lige pludselig, lød brandalarmen, så vi fulgte brandøvelseprocedurerne og gik udenfor, men knap fem minutter senere begyndte vi at høre skud,« siger eleven, som også fortæller, at lærerne bad eleverne blive, men at alle begyndte at løbe væk.



Hør interviewet med Angelica Martinez i videoen her:

Løb over til tankstation

Kim Sullivan, en mor til en 17-årig elev på skolen, fortæller til CNN, at hendes datter ringede og sagde, at der var et skyderi igang på skolen.



Datteren fortalte, at eleverne havde fået besked på at løbe, og at de var løbet over til en tankstation på den anden side af gaden fra skolen.



Kim Sullivan forklarer, at mange børn og forældre ligenu er meget forvirrede og forsøger at finde hinanden.

Ifølge mediet blev en gruppe af studerende dirigeret over til en nærliggende græsplæne, hvor politiet har bedt dem om at tømme deres skoletasker. Se det i videoen nedenunder:



Skolen er ligenu lukket.



Santa Fe High School ligger i byen Santa Fe, som har 12.000 indbyggere. Skolen ligger i Galveston County syd for storbyen Houston i Texas, USA. Se hvor her:

