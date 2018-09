Et særligt topmøde om Storbritanniens exit skal ifølge flere nyhedsbureauer afholdes i november.

Salzburg. Et særligt EU-topmøde om Storbritanniens exit fra EU vil blive afholdt 17. og 18. november, skriver det østrigske nyhedsbureau APA torsdag. Bureauet angiver ikke, hvor de har oplysningen fra.

Nyhedsbureauet Reuters erfarer det samme fra "en kilde i diplomatiet", skriver det uden at uddybe.

EU's regeringschefer er torsdag samlet i den østrigske by Salzburg til andendagen af et topmøde.

Tidligere torsdag oplyste en fransk talsmand, at Frankrig anså et topmøde i november for noget, der kunne planlægges senere, hvis det bliver nødvendigt.

