En af de rigeste mænd i Kina blev angiveligt holdt som gidsel sammen med sin familie i forbindelse med et kidnapningsforsøg i deres hjem.

Det lykkedes eftersigende dog hans søn at flygte, svømme over en flod - og alarmere politiet.

Det skriver blandt andet New York Times og BBC på baggrund af oplysninger fra politiet og de lokale medier.

Søndag trængte fem mennesker ind i mangemilliardæren He Xiangjians luksuriøse bolig i Royal Orchid Village i byen Foshan i den sydlige del af Kina.

Ifølge de lokale medier bar gerningsmændene blandt andet sprængstoffer.

I hjemmet skal He Xiangjian - der står bag firmaet Midea Group, som laver husholdningsapparater - have været sammen med sin familie, men det lykkedes angiveligt hans søn, He Jianfeng, at flygte.

Derefter skal sønnen have svømmet tværs over en flod og ringet til politiet, som dukkede talstærkt op ved boligen.

Flere timer senere - mandag morgen - kunne politiet fortælle, at man havde anholdt fem personer. Desuden var offeret - som politiet blot identificerede som en person med efternavnet He, være i sikkerhed.

De kinesiske medier har efterfølgende oplyst, at der er tale om den 77-årige He Xiangjian, som er kendt for at leve et liv væk fra mediernes søgelys.

Det kinesiske medie South China Morning Post oplyser ifølge BBC, at flere personer, der bor i området omkring rigmanden, blev bedt om at holde sig indendøre fra søndag aften til mandag morgen, hvor politiaktionen sluttede.

He Xiangjian har en formue, der er anslået til at være på 163 milliarder kroner, og han er dermed ifølge Forbes den sjette rigeste i Kina - og den 36. rigeste i verden.

De fem anholdte er sigtet for forsøg på kidnapning. Politiet er fortsat i gang med at undersøge sagen.