Den amerikanske præsident, Donald Trump, er ifølge flere medier på vej til hospitalet Walter Reed National Military Medical Center.

Det meddeler en talspersen fra Det Hvide Hus.

Det skriver blandt andet CNN.

Han vil blive indlagt i en special suite på hospitalet de næste dage af forebyggende årsager.

I en pressemeddelelse fra Det Hvide Hus står det.

»For en sikkerhedsskyld og efter anbefaling fra hans læge og medicinske eksperter vil præsidenten arbejde fra præsidentkontoret på Walter Reed de næste dage.«

Indlæggelsen sker, efter at Donald Trump tidligere fredag blev erklæret positiv for corona.

I løbet af fredagen er Trumps tilstand forværret fra, at han havde milde symptomer til, at han havde feber, og nu er han altså på vej til at blive ført til et hospital.

