Den amerikanske præsident, Donald Trump, har angiveligt udvandret fra et tv-interview før tid.

Præsidenten medvirkede tirsdag i et interview med tv-programmet '60 Minutes', men efter tre kvarter valgte han at afslutte interviewet.

Det skriver CNN og Deadline, der begge citerer anonyme kilder.

Ifølge kilderne blev Trump interviewet af programmets vært, Lesley Stahl, i omkring 45 minutter, før han pludseligt afsluttede det og fortalte tv-kanalen bag programmet, CBS News, at 'han mente, de havde nok materiale at bruge fra'.

Det var ellers meningen, at præsidenten også skulle medvirke i et indslag sammen med sin vicepræsident, Mike Pence – i lighed med et indslag, de lavede under præsidentkampagnen for fire år siden – men Trump vendte ifølge kilderne ikke tilbage for at gennemføre indslaget.

Indslaget, der bringes på søndag, indeholder også et interview med Trumps modstander til præsidentvalget, demokraten Joe Biden, og hans vicepræsidentkandidat, Kamala Harris, da programmet har fokus på de forskellige kandidater.

Biden og Harris blev begge interviewet mandag.

Hverken tv-kanalen eller Donald Trump har udtalt sig om sagen, og det vides ikke, hvad der angiveligt skal have fået præsidenten til at forlade interviewet før tid.

Præsidenten har dog på Twitter delt et klip, der viser værten, Lesley Stahl, uden et mundbind i Det Hvide Hus:

»Lesley Stahl fra '60 Minutes' bærer ikke en maske i Det Hvide Hus efter hendes interview med mig. Meget mere følger,« skriver han.

Lesley Stahl of 60 Minutes not wearing a mask in the White House after her interview with me. Much more to come. pic.twitter.com/0plZG6a4fH — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2020

Ifølge Deadline blev tv-værten tilbage i maj indlagt for covid-19, som Trump også fik konstateret tidligere denne måned.

Han blev efterfølgende indlagt, modtog behandling og er siden blevet erklæret rask.