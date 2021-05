Den israelske regerings sikkerhedskabinet har godkendt en våbenhvile for Gaza.

Våbenhvilen træder i kraft fredag klokken 02.00 lokal tid – klokken 01.00 dansk tid.

Det skriver israelske medier, Reuters og AP.

Oplysningen er ikke officielt bekræftet fra regeringen.

Israels sikkerhedskabinet indledte et møde torsdag klokken 18.00 dansk tid for at drøfte en mulig våbenhvile, efter en 11 dage lang strid mellem Hamas og Israel.

Opdateres...