Demokrat sætter sig på den ene af Georgias to pladser i Senatet. Demokrat har snæver føring i det andet opgør.

Nyhedsbureauet AP og flere andre medier udråber demokraten Raphael Warnock som vinder over republikaneren Kelly Loeffler ved det ene senatsvalg i Georgia.

Warnock har også selv erklæret sejr. Alle stemmer er endnu ikke optalt.

Også NBC News, Edison Research og CNN siger, at Warnock vinder over den republikanske forretningskvinde og dollarmillionær.

- Warnock, som er baptistpræst, har besejret republikaneren Kelly Loeffler i det ene af de to senatsvalg i Georgia, skriver Edison.

Ifølge NBC's optælling har Warnock fået 50,5 procent af stemmene med 98 procent optalt.

Men det er stadig uklart, hvem der får kontrollen over Senatet.

Der er stadig ikke en helt klar vinder i den anden af tirsdagens to afstemninger i Georgia. Både demokraten Jon Ossoff og republikaneren David Perdue har 50,0 procents opbakning med 98 procent af stemmerne optalt. Ossoff fører med omkring 3500 stemmer, oplyser Edison Research.

Hvis den 51-årige Warnock vinder, skal han fuldføre de to år af det mandat, Loeffler blev udpeget til, da senator Johnny Isakson trak sig af helbredsmæssige årsager sidste forår. Warnock må dermed genopstille ved midtvejsvalget i 2022.

Demokraterne skal vinde begge senatsvalg i Georgia, hvis de skal have kontrol over Senatet. Republikanerne er sikret fortsat kontrol over Senatet, hvis de vinder blot det ene af de to valg i Georgia.

Hvis Demokraternes kandidater vinder begge de to pladser i Georgia, så er fordelingen 50 senatorer til hvert parti, hvormed det er den siddende vicepræsident, der som præsident for Senatet afgør afstemninger, hvor der er stemmelighed.

Fra 20. januar er vicepræsidenten i USA demokraten Kamala Harris.

Det demokratiske kongresmedlem Ilhan Omar har på baggrund af de foreløbige resultater tweetet, at "Georgia kommer til at skrive historie igen".

"Wow. Jeg tror, at vi kommer til at vinde", hedder det i et andet tweet fra Rufus Gifford, den tidligere ambassadør i Danmark og vicekampagneleder for Joe Biden.

/ritzau/Reuters