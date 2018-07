En ung kvindelig turist fra Danmark er blevet voldtaget ved Gardasøen i Italien.

Pigen, der er 17 år gammel, var på campingferie med familien, da hun torsdag aften uden for en klub i Manerba blev overfaldet og voldtaget af fire mænd, som hun havde mødt inde på klubben, og som hun forsøgte at flygte fra. Det lykkedes hende at flygte efter overgrebet, hvor en gruppe drenge kom hende til undsætning, skriver flere italienske medier, heriblandt Rai, Il Giornale og La Republicca.

Pigen blev efterfølgende kørt på hospitalet, hvor en gynækologisk undersøgelse bekræftede, at hun var blevet udsat for en voldtægt. Siden rejste pigen chokeret hjem til Danmark med sin familie.

Politiet i den italienske by Brescia har indledt en efterforskning af sagen og formoder indtil videre, at der er tale om en italiensk mand og tre udlændinge. Der er ifølge La Republicca videoovervågning på den parkeringsplads, hvor voldtægten skal være foregået. Udover overvågningsbillederne har gruppen af drenge givet en god beskrivelse af gerningsmændene.

Udenrigsministeriets Borgerservice har ikke hørt om sagen.

»Udenrigsministeriet har ikke modtaget nogen henvendelser om sagen, og kan ikke oplyse yderligere,« lyder det fra ministeriet.