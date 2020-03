Flere forudsigelser lander på mellem 800.000 og en million omkomne. Nogle frygter, det kan blive meget værre.

Så vidt melder Johns Hopkins Universitet om 1.663 smittetilfælde og minimum 35 døde i USA. Men det er umiddelbart bare toppen.

Det kan man læse i flere amerikanske medier som Vox, CNBC, Medium og The Intercept.

Situationen i USA meldes fra flere steder som meget kritisk.

»Lige nu angriber vi det her, som var det en voldsom snestorm, og vi lukker ned i nogle dage. Men der er tale om en corona-vinter, og vi er kun i den første uge,« siger Michael Osterholm, der er direktør ved Center for Disease Research and Policy ved University of Minnesota, til CNBC.

Så vidt har myndighederne i USA svaret med ganske få tiltag.

Til at begynde med kaldte præsident Donald Trump truslen om coronavirus for et 'bluffnummer, som Demokraterne havde fundet på'.

De seneste dage har præsidenten anlagt en anden tone - men på et pressemøde, som New York Times har beskrevet som kaotisk opsat, var præsidentens eneste reelle tiltag at blokere for fly fra EU til USA i 30 dage.

Således er kun omkring 9.000 amerikanere blevet testet for coronavirus, skriver blandt andet Buzzfeed. Omkring 140.000 er til sammenligning blevet testet i Sydkorea, der også har oplevet eksplosiv stigning i smittetilfælde.

Kurven ser dog ud til efterhånden at flade ud i det østasiatiske land. Men i USA er det langt fra tilfældet.

»Det her kommer bare til at blive ved med at sprede sig. Der vil være en omfattende spredning af coronavirus rundt om i landet,« uddyber Michael Osterholm.

Den forudsigelse synes at blive delt flere andre steder. I en rapport fortalte huslægen i den amerikanske kongres, at man forudser, at mellem 70 og 150 millioner amerikanere kan blive smittet med coronavirus.

Det kan i selv de mest konservative vurderinger give mere end 700.000 dødsfald - i værste fald 1,5 millioner.

Dermed kan USA stå foran en epidemi af en skala, man ikke har set siden den spanske syge i 1918, hvor lige under 700.000 amerikanere mistede livet.

Men USA kan være endnu mere udsat end det.

Blandt de mere end 320 millioner indbyggere har mange ikke en sundhedsforsikring, der i tilstrækkelig grad dækker omkostningerne ved at blive smittet, syg og indlagt som konsekvens af eksempelvis coronavirus.

Eksperter anslår, at det kan holde millioner af personer fra at gå til lægen eller lade sig indlægge, da de økonomiske omkostninger ganske enkelt kan være for uoverskuelige for mange i den amerikanske under- og mellemklasse.

I netop under- og mellemklassen i USA har mange mere end et job for at få hverdagen til at hænge sammen økonomisk.

Og arbejder man i en restaurant, som dagplejer eller et andet lavtlønnet job, så har man ikke lønsikring, hvis man bliver hjemme fra arbejde, som nogle myndigheder i USA er begyndt at anbefale.

Mange skal med andre ord vælge mellem potentiel sygdom eller økonomisk ruin.

I dele af det officielle USA er erkendelsen af, at man skulle have handlet hurtigere, begyndt at dukke op. Og der arbejdes på en hjælpepakke i Kongressen.

»Vores system er ikke gearet til det, vi oplever lige nu. Der fejler vi, det må vi indrømme,« har Anthony Fauci, der er chefen for National Institute of Allergy and Infectious Diseases, været ude at sige.

Og den, der har fejlet værst, er ifølge mediet The Atlantic præsident Trump.

'Konsekvent har præsident Donald Trumps politik, når det kommer til coronavirus, udfoldet sig, som om det var guidet af én enkelt regel: Hvordan kan jeg gøre denne krise værre?'.