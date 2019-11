Britiske soldater var involveret i drab på børn og i tortur i Afghanistan og Irak, viser undersøgelser.

Den britiske regering og det britiske militær dækkede over beviser på krigsforbrydelser begået af britiske soldater mod civile i Afghanistan og Irak. Det viser undersøgelser foretaget af BBC og The Sunday Times.

Oplysninger fra to regeringsundersøgelser tyder på, at britiske soldater både var involveret i drab på børn og i tortur af civile. Det viser lækkede informationer fra de officielle undersøgelser.

Beskyldningerne omfatter drab begået af en soldat fra eliteenheden SAS, fangers død, mishandlinger og tortur samt seksuelle overgreb på tilbageholdte. Det er medlemmer af infanterienheden Black Watch, som skal have begået krigsforbrydelserne.

Militærets efterforskere, som har afdækket de påståede krigsforbrydelser, siger til BBC-programmet "Panorama", at ledende officerer dækkede over sagerne "af politiske grunde".

- Forsvarsministeriet havde ingen intentioner om at retsforfølge nogen soldat - uanset hvilken rang - medmindre det skulle vise sig absolut nødvendigt, og der ikke var nogen vej uden om, siger en af efterforskerne til BBC.

Det britiske forsvarsministerium siger, at beskyldningerne er "usande".

Ministeriet siger, at de beslutninger, som blev truffet af anklagere og efterforskere var "uafhængige".

Beskyldningerne er baseret på to undersøgelser af mulige krigsforbrydelser. De er foretaget af Iraq Historic Allegations Team (IHAT) og Operation Northmoor, som har fokus på Afghanistan. De blev afsluttet i 2017, uden at der blev rejst tiltaler.

Regeringen besluttede at indstille undersøgelserne, efter at en advokat, Phil Shiner, som havde indbragt over 1000 sager for IHAT med beskyldninger om krigsforbrydelser, blev fjernet fra arbejdet.

Det skete efter anklager om, at han havde betalt folk i Irak for at finde klienter.

Amnesty International kritiserede den beslutning, da efterforskere fra IHAT og Operation Northmoor nu hævder, at Shiners handlinger blev brugt som påskud til at indstille undersøgelserne, da højtstående personer var impliceret.

/ritzau/AFP