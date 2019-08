Hvis parlamentet sendes hjem, kan det få svært ved at forhindre et brexit uden en aftale med EU.

Premierminister Boris Johnson vil gå til dronning Elizabeth og bede hende suspendere det britiske parlament.

Det skriver flere britiske medier, blandt andet BBC, på baggrund af anonyme kilder.

Hvis parlamentet suspenderes, vil det blive vanskeligt for britiske parlamentarikere at vedtage love, der kan forhindre Boris Johnsons planer om at forlade EU uden en aftale, skriver BBC.

/ritzau/