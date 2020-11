Amerikanske medier har fredag udråbt vinderne i de to resterende delstater. Joe Biden vinder Georgia.

Joe Biden bliver i amerikanske medier udråbt som vinder i Georgia. Donald Trump har vundet North Carolina. Dermed vinder Joe Biden valget med 306 valgmænd mod Donald Trumps 232.

Det skriver både CNN, The Washington Post og The New York Times.

Joe Biden blev allerede lørdag udråbt som den samlede vinder af valget, da han havde fået over de nødvendige 269 valgmænd.

Siden har det blot været et spørgsmål om, hvor stor valgsejren til den demokratiske præsidentkandidat ville blive.

/ritzau/