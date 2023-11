Ifølge medier er Steve Wozniak angiveligt blevet indlagt på et hospital i Mexico City.

Det skriver CNN, Reuters og BBC.

Det er uklart, hvad der er sket forud for indlæggelsen.

CNN skriver, at 73-årige Wozniak blev indlagt onsdag klokken 15 lokal tid, efter han besvimede.

Det gjorde han angiveligt få minutter inden, han skulle deltage i et World Business Forum-arrangement i Mexico City.

Reuters oplyser, at han muligvis er blevet ramt af et slagtilfælde, mens andre skriver, at han faldt grundet svimmelhed.

Wozniak er mest af alt kendt for at være medstifter bag techgiganten Apple, som han udviklede sammen med Steve Jobs og Ronald Wayne.

Steve Wozniak er særligt kendt for at have designet flere af Apples computere, skriver CNN.

Han var desuden ingeniøren bag flere af computernes systemer.

Apple blev grundlagt i 1976.