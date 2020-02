Den amerikanske rapper Pop Smoke skal være blevet dræbt i forbindelse med et hjemmerøveri onsdag morgen.

Den 20-årige amerikanske rapper Pop Smoke er tidligt onsdag blevet skudt og dræbt i sit hjem i den amerikanske delstat Californien.

Det erfarer de amerikanske medier NBC News og TMZ.

Det skal være sket i forbindelse med et hjemmerøveri, skriver medierne.

Den talentfulde rapper, hvis rigtige navn er Bashar Jackson, fik i april sidste år et gennembrud med sangen "Welcome to the Party".

Rapperen Nicki Minaj lavede efterfølgende et remix af sangen. Hun har onsdag reageret på nyheden om, at Pop Smoke skal være blevet dræbt.

- Biblen fortæller os, at jalousi er lige så slemt som graven. Det er ikke til at tro. Hvil i fred, Pop, skriver Nicki Minaj på Instagram.

Også den amerikanske rapper 50 Cent hylder Pop Smoke.

- Hvil i fred, min ven Pop Smoke. Der er ingen sympati for vindertyper. Gud velsigne ham, skriver 50 Cent på Twitter.

Det danske kulturmedie Soundvenue omtalte i januar Pop Smoke som en af ti rappere, man burde holde øje med i løbet af 2020.

Pop Smoke, der oprindeligt kommer fra Brooklyn i New York, udgav albummet "Meet The Woo 2" tidligere på året.

- Pop Smoke lirer den ene benhårde New York-banger af efter den anden. Det er ikke specielt nuanceret. Men det er exceptionelt effektivt, lød det i forbindelse med udgivelsen i Soundvenues anmeldelse.

Pop Smoke har samarbejdet med navne som Quavo og Travis Scott.

Travis Scott optrådte på Roskilde Festival sidste år, og hans hit "SICKO MODE" har næsten en milliard afspilninger på Spotify.

/ritzau/