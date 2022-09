Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mens han sad på en restaurant og spiste med sin kæreste, blev han skudt og dræbt.

Angiveligt fordi, gerningsmanden ville have fat i hans smykker.

Det skriver en række amerikanske medier i forbindelse med, at rapperen PnB Rock – med det borgerlige navn Rakim Allen – meldes at være afgået ved døden, efter han skal være blevet ramt af skud på restauranten Roscoe’s Chicken & Waffles i det sydlige Los Angeles.

Han blev 30 år.

Politiet har endnu ikke selv bekræftet identiteten på den afdøde, men ifølge magasinet Rolling Stone og Los Angeles Times er der tale om Rakim Allen.

Ifølge førstnævnte medie oplyser politiet, at offeret blev ramt af 'flere skud' omkring klokken 13.15 lokal tid mandag.

Offeret blev derefter i al hast kørt til hospitalet, hvor han blev erklæret død klokken 13.59.

Den amerikanske rapper skal ifølge Los Angeles Times have været på restauranten med sin kæreste, der havde delt et billede af de to på stedet på et socialt medie. Det er siden blevet slettet igen.

Til mediet fortæller politiinspektør Kelly Muniz, at den mistænkte gerningsmand fandt et skydevåben frem, mens han var inde i restauranten, før han forlangte at få udleveret en række genstande fra offeret.

Ifølge anonyme kilder gik gerningsmanden efter ham for at få fat i hans smykker.

»Han skød offeret og løb ud af en sidedør til en flugtbil og kørte væk fra parkeringspladsen,« fortæller Kelly Muniz.

Politiet er nu i gang med at finde frem til gerningsmanden.

PnB Rock brød igennem med sangen 'Fleek' tilbage i 2015. Den fulgte han op med sangen 'Selfish' året efter, og siden arbejdede han sammen med flere store navne, herunder Ed Sheeran, Chance the Rapper og Nicki Minaj.