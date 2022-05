Airbnb siger farvel til Kina.

Alle udlejningsmuligheder i det store land vil blive permanent fjernet fra selskabets hjemmeside i løbet i sommeren.

Det skriver BBC og nyhedsbureauet AFP på baggrund af en kilde, der har kendskab til beslutningen hos den verdensomspændende bookingportal.

Airbnb skulle have valgt at tage det drastiske skridt på grund af de vedvarende nedlukninger og meget strikse coronarestriktioner, der stadig i høj grad lammer kinesiske bysamfund – og turismen.

På samme baggrund har det kinesiske marked været nærmest ikkeeksisterende for udlejningsportalen i de seneste par coronaår – her har Kina kun stået for cirka en procent af den samlede økonomi.

Og mens der i år har været buldrende vækst på mange markeder, har det slet ikke været tilfældet i Kina.

Airbnb blev etableret i landet i 2016, og siden har der været registreret 25 millioner bookinger.

BBC skriver dog, at omfattende bureaukrati og konkurrence fra lokale konkurrenter i alle årene har gjort det vanskeligt for selskabet at få ordentligt fat i markedet.

Airbnb har dog ikke helt droppet Kina, for i stedet vil man i stedet forsøge at målrette indsatsen mod kinesere, der tager på ferie i udlandet.