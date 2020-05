Et møde på en lokal tankstation 31. oktober i 2018 er blevet en vigtig del af efterforskningen vedrørende Anne-Elisabeth Hagens forsvinden.

Tom Hagen ringede nemlig selv til politiet - den dag hans kone forsvandt - som herefter foretog det første forhør af den 70-årige forretningsmand.

Det skriver TV 2 Norge.

Her blev Tom Hagen bedt om at beskrive forholdet til Anne-Elisabeth Hagen og resten af familien, og ifølge det norske medies oplysninger fortalte rigmanden, at ægteskabet, der havde varet i 49 år, var godt og almindeligt.

Anne-Elisabeth Hagen har været forsvundet siden 31. oktober 2018. Foto: Privat

Han beskrev hende desuden som 'verdens flinkeste person' og gammeldags.

Tom Hagen har flere gange forklaret, at han stadig har et rigtig godt forhold til sine tre børn, der alle er overbeviste om, at deres far ikke har noget at gøre med morens forsvinden. De har også været ude i offentligheden for at kritisere politiets håndtering af sagen flere gange.

Den norske milliardærs søskende er også overbeviste om, at deres bror er uskyldig, ligesom naboer ved flere lejligheder har beskrevet Tom og Anne-Elisabeth Hagen som et lykkeligt ægtepar.

Detaljerne fra forhøret er dog ikke noget, som hverken politiet eller Tom Hagens forsvarsadvokat, Svein Holden, har ønsket at kommentere på, men politiet forklarer dog, at man flere gange har set bekymret på forholdet undervejs i efterforskningen.

»I sådan en sag er det indlysende, at forholdet mellem ægtefæller er vigtigt. Det er noget, undersøgelsen ønsker at belyse. Vi ser det som en vigtig del af efterforskningen at se på deres forhold, mens en ægtefælle er forsvundet,« fortæller politiadvokat Haris Hrenovica til det norske medie.

Da Tom Hagen mødtes med politiet på tankstationen, havde han ligeledes medbragt det, han selv beskriver som et trusselsbrev fra dem, der ifølge ham havde kidnappet hans kone. Det skriver norske VG.

Forretningsmanden var på det tidspunkt skrækslagen, lyder det.

Først og fremmest, fordi Anne-Elisabeth Hagen var forsvundet, men også på grund af brevet, der krævede en større løsesum, hvis det ikke skulle ende med dødelige konsekvenser.

Den norske forretningsmand Tom Hagen blev anholdt og sigtet for at have dræbt sin kone eller for at have medvirket til det. Han er løsladt igen, men stadig mistænkt i sagen. (Arkivfoto) Foto: NTB SCANPIX

Ifølge Tom Hagen stod der også i brevet, at hans kone ville blive dræbt, hvis han kontaktede politiet eller gik til pressen.

På trods af disse oplysninger, har det norske politi meddelt, at de har et klart billede af, hvad der kan have været Tom Hagens motiv for drab. De har dog ikke ønsket at komme nærmere ind på, hvad det handler om.

Da Tom Hagen for 14 dage siden blev anholdt og drabssigtet i sagen, blev han i første omgang varetægtsfængslet. En kendelse, han dog ankede, og efter nogle dage blev han – via højesterets mellemkomst – løsladt.

Politiet har dog opretholdt sigtelsen mod ham.