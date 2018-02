Lokale medier melder om mange døde efter kraftig jordskælv, der ramte bjergrigt område mandag morgen.

Sydney. Flere end 30 personer menes at være omkommet i forbindelse med det kraftige jordskælv, der ramte Papua Ny Guinea tidligt mandag morgen.

Det rapporterer lokale medier tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Skælvet, der blev beregnet til en størrelse på 7,5, ramte det centrale og bjergrige område af landet mandag morgen.

To kraftige efterskælv rystede regionen senere på dagen.

William Bando, der er repræsentant for styret i provinsen Hela, siger til den lokale avis PNG Post, at der er fundet omkomne efter jordskælvet.

Avisen skriver, at mindst 13 er omkommet i byen Mendi, der er hovedstad i det sydlige højland. Yderligere 18 formodes at være omkommet i de nærtliggende byer Kutubu og Bosave.

Derudover skulle cirka 300 mennesker ifølge PNG Post være komme til skade under jordskælvet.

Et andet lokalmedie i Papua Ny Guinea citerer en katolsk præst, der siger, at mindst ti personer blev dræbt under et jordskred, der blev udløst af skælvet.

Det franske nyhedsbureau AFP har ikke været i stand til at bekræfte dødstallene.

Myndighederne sendte tirsdag et hold til det ramte område for at få et overblik over konsekvenserne af skælvet.

Ifølge amerikanske seismologer ramte skælvet i cirka 35 kilometers dybde klokken 3.45 mandag morgen lokal tid.

/ritzau/AFP