Den 73-årige mediemogul Jimmy Lai, som er en af de mest markante forkæmpere for demokrati i Hongkong, skal i fængsel i 12 måneder.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Årsagen til fængslingen er Jimmy Lais involvering i en demonstration i 2019, der var en af de største demonstrationer i Hongkong nogensinde.

Det er første gang, at Jimmy Lai modtager en dom for sin aktivisme.

Også fire andre aktivister skal i fængsel i sagen. Deres domme lyder på 8-18 måneders fængsel.

Demonstrationen, som aktivisterne fængsles for, skal ifølge arrangørerne have haft deltagelse af 1,7 millioner mennesker. Det svarer til næsten en fjerdedel af Hongkongs samlede befolkning.

Jimmy Lai og de andre fængslede er blevet dømt for at have været med til at organisere og deltage i demonstrationen i 2019.

Siden december sidste år har Jimmy Lai været anholdt og anklaget for svindel i forbindelse med udlejning af en bygning, som huser hans medie Apple Daily. Det er en regeringskritisk tabloidavis.

Myndighederne har slået hårdt ned på den prodemokratiske bevægelse i Hongkong, siden Kina sidste sommer indførte en ny sikkerhedslov i bystaten.

Kina beskyldes for med sikkerhedsloven at være i gang med at afvikle Hongkongs delvist demokratiske institutioner.

/ritzau/