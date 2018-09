39 milliarder dollar kan være ved at skifte hænder i en kæmpehandel i den globale medieverden.

London. Det ser ud til at blive den amerikanske tv-gigant Comcast, der løber med aktiemajoriteten i den britisk-europæiske medievirksomhed Sky.

Dermed ser Comcast ud til at løbe med en ejerandel på 61 procent for næsen af mediekoncernen Twenty-First Century Fox, der ejer de sidste 39 procent.

Majoriteten i Skys ejerkreds har været eftertragtet af de to mediegiganter længe. Efter flere bud og modbud blev det besluttet at afholde en såkaldt blind auktion.

Her kom Comcast med det højeste bud på 39 milliarder dollar. Det bud skal aktionærerne i Sky nu tage stilling til, om de vil sige ja til. Skulle de ønske at få pengene udbetalt i danske kroner, vil de modtage 250 milliarder kroner.

Fox' bud på 20 milliarder dollar var dermed ikke nok til at sikre selskabet resten af ejerskabet af Sky, der er den største udbyder af betalings-tv i Europa med 22,5 millioner kunder i syv lande. Der er tale om kanaler i blandt andet Italien, Tyskland og Storbritannien.

Processen, der har ført til buddet, er ikke helt vanlig. For at minimere usikkerheden i forbindelse med buddene på Sky, blev de britiske myndigheder bedt om at håndtere en blind auktion.

Det er de samme myndigheder, der lørdag har offentliggjort resultatet af auktionen.

Twenty-First Century Fox har oplyst, at koncernen erkender, at den har tabt auktionen.

Samtidig har et udvalg hos Sky, der skal rådgive aktionærerne, sagt, at den anbefaler aktionærerne at sige ja til Comcasts tilbud.

- Vi har fokus på, at denne proces skal ende med at blive en succes. Vi opfordrer derfor aktionærerne til at acceptere det anbefalede Comcast-tilbud, siger Martin Gilbert, der er formand for udvalget og bestyrelsesmedlem hos Sky.

/ritzau/Reuters