Den administrerende direktør i Arena Group, der ejer sportsmagasinet Sports Illustrated, er blevet fyret.

Ross Levinsohn mister jobbet, få uger efter at amerikanske Sports Illustrated er blevet anklaget for at publicere artikler under falske navne skrevet af kunstig intelligens.

Manoj Bhargava, der nu tager over som administrerende direktør, afviser til BBC, at fyringen skyldes den omtalte sag.

Tech-magasinet Futurism skrev i november, at Sports Illustrated har udgivet flere artikler med falske forfatternavne og AI-genererede profilbilleder fundet på nettet.

Sports Illustrated fjernede efterfølgende artiklerne, men Arena Group har i en udtalelse bemærket, at »alle de omtalte artikler er skrevet og redigeret af mennesker«.

Futurism kunne i november fortælle, at en 'journalist' ved navn Drew Ortiz, der fremgik med billede og profiltekst på Sports Illustrateds hjemmeside, slet ikke eksisterede.

»Drew har brugt en stor del af sit liv udendørs og glæder sig til at guide dig gennem sin uendelige liste over de bedste produkter, der forhindrer dig i at blive offer for naturens farer,« lød blandt andet beskrivelsen af Ortiz på mediets hjemmeside.

»I dag går der sjældent en weekend, hvor han ikke camperer, vandrer eller bare er hjemme på sine forældres gård.«

Men Drews billede var til salg på en hjemmeside, der sælger AI-genererede profilbilleder. Her blev han beskrevet som »en neutral, hvid ung mand med kort brunt hår og blå øjne.« Han havde heller ingen tilstedeværelse på sociale medier eller tidligere publicerede artikler.

En anonym kilde, som ifølge Futurism har været med til at lave det AI-genererede indhold, fortalte mediet, at Drew blot var én ud af flere falske journalister på Sports Illustrated.

Det har skabt vrede blandt mediets øvrige medarbejdere.

Selv har Arena Group, der har ansvaret for Sports Illustrated, skrevet, at forfattere på siden gerne må bruge pseudonymer »i visse artikler« for at beskytte privatlivet.

Episoden kommer, mens der i mediebranchen er stigende bekymring for, at kunstig intelligens kan være en billig erstatning af journalister, som potentielt kan betyde spredning af misinformation.

Arena Group oplyser, at Ross Levinsohn blev fjernet for at »styrke virksomhedens operationelle effektivitet og indtjening.