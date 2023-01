Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Du kender dem fra adskillige film, hvor de ofte agerer ondskabsfulde væsner, der vågner, når deres gravfred bliver krænket.

Men det er i virkeligheden en helt anden ting, som krænker de balsamerede egyptere fra oldtiden, bedre kendt som mumier, i dag. Det mener flere britiske museer, som vil til at bruge betegnelsen »mumificeret person« eller i stedet omtale mumien ved sit navn.

Ifølge Daily Mail skulle det være »woke museumschefer« på British Museum i London, Great North Museum: Hancock i Newcastle og National Museum of Scotland i Edinburgh, som har taget terminologien til sig.

Ændringen skulle ifølge museerne være afstedkommet af, at ordet »mumie« er »dehumaniserende« og et uvelkomment tilbageblik på Storbritanniens koloniale fortid.

»Ordet 'mumie' er ikke forkert, men det er dehumaniserende, hvorimod betegnelsen 'mumificeret person' opfordrer vores besøgende til at tænke på individet,« siger en talsperson for National Museum of Scotland til tabloidavisen.

Great North Museum: Hancock i Newcastle ændrede betegnelsen for museets mumificerede kvinde til navnet Irtyru allerede i 2021 for at »give hende den respekt, hun fortjener«.

Den velbevarede krop fra en kinesisk mand blev fundet under en byggeplads i Nanjing i 2001. Foto: China photo/Ritzau Scanpix Vis mere Den velbevarede krop fra en kinesisk mand blev fundet under en byggeplads i Nanjing i 2001. Foto: China photo/Ritzau Scanpix

Museerne bekymrer sig samtidig også over mumiernes negative image i den vestlige verden.

Det er ingen hemmelighed, at de ofte er blevet portrætteret som afskyvækkende uhyrer gennem filmhistorien. Blandt andet i trilogien »The Mummy«.

Myten om mumiens forbandelse er en hundrede år gammel skrøne, som siger, at det fører til den sikre død at åbne en mumies grav. Og det er et problem, ifølge Jo Anderson, arkæologisk assistent ved Great North Museum: Hancock.

I et blogindlæg fra maj 2021 fortæller hun, hvordan populærkulturens myter »forvrænger vores interaktion med mumificerede mennesker«.

Troen på mumiens forbandelse er flere gange blevet genoplivet, når folk er omkommet efter at have vovet sig til at forstyrre den afdødes gravfred.

Således blussede myten for eksempel op, da Lord Carnarvon, økonomisk støtte for egyptologen Howard Carter, døde fem måneder efter opdagelsen af faraoen Tutankhamons grav i 1922.

Den reelle dødsårsag var dog blodforgiftning grundet et myggestik, som var blevet inficeret.

Denne artikel er fra Berlingske.