Will Smiths slag på Chris Rock kommer til at få konsekvenser.

Sådan lyder meldingen i et brev fra Oscar-akademiet ifølge NBC News.

»Akademiets bestyrelse vil nu bestemme den rette handling mod hr. Smith,« skriver Oscar-akademiet i brevet.

Dertil oplyses det, at processen vil komme til at tage flere uger.

I brevet som NBC News har skaffet sig adgang til, beskrives det yderligere, at Oscar-akademiets præsident David Rubin og den administrerende direktør Dawn Hudson er rasende og betragter Will Smiths slag som en skandale.

Dermed vil der altså højest sandsynlig komme en afklaring inden for de næste par uger, om hvad der kommer til at ske med Will Smith.

