Den amerikanske præsident, Donald Trump kalder ham 'spion' og 'landsforræder'. Trumps politiske modstandere fra det demokratiske parti kalder ham en helt.

Officielt kender ingen endnu navnet på den såkaldte whistleblower (den anonym kilde), der startede den lavine, der nu truer Donald Trumps præsidentkarriere.

Men sent i aftes påstod en amerikanske avis The New York Times, at de har løst gåden.

Manden, der afslørede Donald trumps påståede magtmisbrug er ifølge New York Times således en CIA-agent, der indtil for nylig var udstationeret i Det Hvide Hus.

I Det Hvide Hus arbejdede den omtalte CIA agent som analytiker af top-hemmeligt materiale. Siden den stadig anonyme kilde indgav sin klage til justitsministeriet, er han (eller hun) vendt tilbage til sit faste job i CIA's hovedkvarter i Langley, Virginia.

Og ifølge New York Times gør whistleblowerens position og identitet anklagerne imod den amerikanske præsident 'meget pålidelige'.

Tidligere torsdag rasede Donald Trump imod den ukendte kilde, der nu truer hans position.

Under et internt møde i Det Hvide Hus, der blev refereret til bl.a. CNN, kaldte Trump whistelebloweren for en 'landsforræder'. Under mødet forlangte Trump, at de ansatte, der angiveligt har videregivet følsomme oplysninger til den anonyme kilde (whistelebloweren), meldte sig frivilligt.

»I gamle dage var straffen for den slags landsforræderi langt strengere, end den er i dag.«

Sådan siger præsidenten på en lækket båndoptagelse af det omtalte Hvide Hus-møde.

Det var en telefonsamtale imellem Donald Trump og hans ukrainske kollega Volodymyr Zelensky fra juli, der startede skandalen.

Her misbrugte Donald Trump ifølge whisteblowerens anklager sin magt til at indsamle politiske snavs på sin demokratiske modkandidat, Joe Biden.

Og torsdag afslørede den demokratiske leder af Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, at hun nu har tilstrækklig mange stemmer til officilt at starte en rigsretssag imod Donald Trump.